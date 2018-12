Actualidade

A advogada Mafalda Monteiro alertou hoje que o processo de repatriamento coercivo de capitais angolanos "será de difícil execução" e considerou que as autoridades terão dificuldade em detetar ilegalidades de "pessoas ou empresas mais discretas".

"A lei e o diploma que regulamenta a cobrança coerciva de recursos financeiros no exterior de Angola estão bem feitas, mas estes procedimentos, na prática, vão ser de difícil execução, já que algumas empresas poderão estar mais expostas, porque são conhecidas e aparecem nos jornais, mas as pessoas individuais e as empresas mais discretas serão mais difícil de detetar pelo Ministério Público de Angola", disse a advogada à Lusa.

A sócia da Miranda Law Firm, especializada em questões angolanas, vincou que o processo de repatriamenteo de recursos financeiros "vai ser moroso e depender das autoridades competentes de outros países, e são sempre morosos".