(CORREÇÃO NO OITAVO PARÁGRAFO) Jacarta, 23 dez (Lusa) - As autoridades indonésias subiram de 62 para 168 o número mortos num tsunami que atingiu a Indonésia no sábado e que causou ainda pelo menos 745 feridos e 30 desaparecidos, de acordo Agência Nacional de Gestão de Desastres.

O anterior balanço dava conta de 584 feridos e 20 desaparecidos.

As autoridades indonésias confundiram inicialmente o tsunami com uma maré crescente e chegaram a apelar à população para não entrar em pânico, noticiou a agência de notícias France-Presse. "Foi um erro, sentimos muito", escreveu na rede social Twitter o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho.