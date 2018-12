Actualidade

Uma colisão entre dois automóveis ligeiros provocou na madrugada de hoje uma vítima mortal em São Mamede do Coronado, na Trofa, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Segundo a fonte, o alerta foi dado pelas 01:20, tratando-se de um choque entre dois veículos na Estrada Nacional 318.

Segundo informação avançada pelo Correio da Manhã, a vítima mortal é um homem de 65 anos.