Actualidade

Os homens portugueses vítimas de tráfico são mais velhos e mais frágeis e normalmente explorados em quintas isoladas do interior do país, onde vivem "em prisões sem muros" durante largos anos, refere o coordenador do centro de acolhimento de Coimbra.

No único Centro de Acolhimento e Proteção (CAP) para vítimas de tráfico de seres humanos do sexo masculino, 42% dos acolhidos desde maio de 2013 (quando começou a funcionar) são portugueses, sendo normalmente pessoas "mais fragilizadas e com mais vulnerabilidades", disse à agência Lusa Marco Carvalho, coordenador deste espaço gerido pela Saúde em Portugal.

No país, há ainda centros de acolhimento para mulheres e crianças.