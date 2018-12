Actualidade

As duas pessoas detidas na sexta-feira por suspeita de "uso criminoso de drones" junto ao aeroporto de Gatwick foram libertadas, depois de afastadas as suspeitas de que estivessem relacionadas com este crime, informou hoje a polícia de Sussex.

O agente responsável pela investigação, Jason Tingley, assinalou hoje que os dois detidos, um homem de 47 anos e uma mulher de 54, cooperaram com a equipa e "deixaram de ser suspeitos" do incidente de Gatwick.

"É importante lembrar que quando alguém é detido no âmbito de um esforço para se avançar na investigação não quer dizer que sejam culpados", afirmou Tingley, sublinhando que a polícia de Sussex não identificou as duas pessoas detidas publicamente.