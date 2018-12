Indonésia/tsunami

O Governo português desconhece, para já, qualquer incidente com cidadãos portugueses na Indonésia, na sequência do tsunami de sábado, mas continuará a acompanhar a situação, disse hoje à agência Lusa o secretário de Estado das Comunidades.

As primeiras informações recolhidas não apontaram para a existência de vítimas portuguesas, mas segundo o governante, é ainda "muito prematuro poder falar de forma definitiva".

As autoridades portuguesas estão em contacto com Jacarta e com a União Europeia, tendo recebido as primeiras informações a meio da noite.