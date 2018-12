Actualidade

As fogueiras do Natal no Planalto Mirandês assumem-se, desde há muitos anos, como um dos elementos mais importantes da cultura popular neste território e em Miranda do Douro o costume não se perde - está bem vivo e enraizado.

Apesar de praticamente em todas localidades do Nordeste Transmontano haver o costume de se acender a Fogueira do Galo, na noite da Consoada, em Miranda do Douro, no distrito de Bragança, esta tradição carrega consigo aquele que é considerado pelos investigadores como "um ato de iniciação e emancipação dos rapazes em idade da puberdade, em que as raparigas "estão proibidas de participar".

"Entre as tradições mais bem conservadas está a Fogueira do Galo, também conhecida por Fogueira dos Rapazes, que são rituais de provocação e iniciação, rituais de leme, protagonizados pelos rapazes que se mostram no solstício de inverno", disse à Lusa o investigador da cultura mirandesa António Rodrigues Mourinho.