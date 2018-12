Actualidade

A ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável apelou hoje aos consumidores para que, durante a época natalícia, evitem o desperdício, reutilizem os embrulhos e que as embalagens sejam encaminhadas para a reciclagem.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a associação ambientalista recorda que a véspera e o dia de Natal são os dias do ano "com maior produção de resíduos" no país.

"Não há estatísticas oficiais, mas também não há dúvidas em relação ao facto de a véspera e o dia de Natal serem o maior pico de produção de resíduos do ano", lê-se no documento.