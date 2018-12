Actualidade

O presidente da Câmara de Faro alertou hoje para as "alegadas deficiências" do serviço de Ginecologia e obstetrícia do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) durante as festas natalícias, por falta de profissionais que podem levar ao encerramento.

O alerta foi feito num email dirigido à ministra da Saúde, Marta Temido, hoje divulgado pelo município de Faro, no qual o autarca, Rogério Bacalhau, mostrou a sua preocupação por a única unidade neonatal diferenciada existente no Algarve, no hospital de Faro, "estar a funcionar com um ou sem nenhum elemento escalado, quando deveriam estar quatro" em cada turno.

"A verdade é que, a escassos dois dias do Natal, subsistem assuntos críticos neste serviço, que nos parecem fazer perigar a tranquilidade das comunidades, num período festivo e também de previsível maior afluência aos serviços hospitalares", disse Rogério Bacalhau na comunicação à governante.