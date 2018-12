Actualidade

O FC Porto manteve hoje a liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Rio Ave, por 2-1, na 14.ª jornada, somando o 15.º triunfo consecutivo em todas as competições.

O brasileiro Carlos Vinícius (12 minutos) adiantou os vila-condenses no marcador, mas o argelino Yacine Brahimi (16) e o maliano Moussa Marega (26) deram a volta ao resultado.

O FC Porto termina 2018 na frente da I Liga, com 36 pontos, mais cinco do que Sporting, seis do que o Sporting de Braga e sete do que o Benfica, equipas que têm menos um jogo, enquanto o Rio Ave, que começou a jornada na sexta posição, é 10.º, com 19.