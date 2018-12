Actualidade

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) garantiu hoje que "está completa" a escala de urgência no serviço de Ginecologia e Obstetrícia durante as festividades de Natal, nos hospitais de Faro e de Portimão.

"A escala de Urgência de Ginecologia/Obstetrícia nos próximos dias festivos, assim como nos restantes dias do mês, está completa, tanto na unidade de Faro como na unidade de Portimão", assegurou o CHUA num comunicado, depois de o presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, ter alertado hoje para as "alegadas deficiências" desse serviço na época natalícia.

A mesma fonte lamentou não ter sido previamente contactada pelo autarca de Faro e considerou que, se isso tivesse acontecido, "seria evitada a difusão de informações não fundamentadas que só contribuem para causar alarme junto da população".