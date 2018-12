Actualidade

O Benfica subiu hoje provisoriamente ao segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao golear em casa o Sporting de Braga, por 6-2, em jogo da 14.ª jornada.

Pizzi (19 minutos), Jardel (39), Grimaldo (48), Jonas (54), Cervi (63) e André Almeida (67) fizeram os golos dos 'encarnados', com Dyego Sousa (51) e João Novais (73) a marcarem para os bracarenses.

O Benfica, que somou a sétima vitória consecutiva em várias competições, ultrapassou o Sporting de Braga e o Sporting, que ainda joga hoje em Guimarães. Os 'encarnados' ficaram a quatro pontos do líder FC Porto e tem mais um do que o Sporting e dois do que o Braga, que sofreu a segunda derrota no campeonato.