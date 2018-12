Actualidade

O Sporting caiu hoje para a terceira posição da I Liga de futebol, ao perder em casa do Vitória de Guimarães, por 1-0, na 14.ª jornada, interrompendo uma série de oito vitórias consecutivas nas várias competições.

No último jogo do campeonato em 2018, o médio Tozé, aos 26 minutos, marcou o único golo da partida e ajudou o Vitória de Guimarães a somar o 12.º encontro consecutivo sem perder nas várias provas, com os vimaranenses a manterem o quinto posto, com 25 pontos.

Os 'leões' somaram a primeira derrota em 11 jogos e caíram para a terceira posição, ultrapassados pelo Benfica, ficando agora a cinco pontos do líder FC Porto e a um das 'águias'.