Actualidade

As autoridades da Nicarágua detiveram no domingo mais um jornalista, acusando Lucia Pineda de "terrorismo e incitamento ao ódio", dias depois de terem invadido as instalações da emissora para a qual trabalhava.

A editora do canal de televisão 100% Notícias foi acusada pelo Ministério Público de "provocação, incitamento e conspiração à prática de atos terroristas", de acordo com uma declaração emitida pela Presidência da República.

A jornalista, detida na prisão de alta segurança de El Chipote, em Manágua, também foi acusada de incitamento ao ódio "contra a instituição da ordem pública, a polícia nacional". O julgamento está previsto para 25 de janeiro.