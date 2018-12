Actualidade

O adiamento da introdução do IVA em Angola para a segunda metade de 2019 vai ser compensado pela criação de um imposto especial sobre as bebidas, a joalharia, o álcool e o tabaco, diz o FMI.

De acordo com um conjunto de documentos colocados no site do Fundo Monetário Internacional (FMI) a propósito da ajuda financeira solicitada pelo Governo de Angola, haverá um "aumento de esfrços na mobilização da receita não petrolífera, que será sustentada pela introdução do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) durante a segunda metade de 2019".

A declaração assinada pelo diretor do FMI para Angola, Dumisani Hebert Mahlinza, e pelo representante do Governo angolano no grupo africano no Fundo, Jorge Essuvi, que acompanha o comunicado de imprensa e o relatório técnico preparado pelos analistas do FMI, detalha ainda que este adiamento de receita para o segundo semestre de 2019 será também compensado por um "aumento no setor imobiliário não residencial e pela recuperação de pagamentos de impostos em atraso".