Actualidade

Uma das zonas centrais de Toronto, conhecida como 'Little Portugal', está a ser transformada num museu ao ar livre, através da arte urbana em 'grafitti', numa homenagem ao contributo da comunidade portuguesa.

"Como artistas latino-americano somos bem recebidos pela comunidade portuguesa em Toronto. Este é o nosso tributo aos portugueses por toda a sua influência na cidade de Toronto", disse à Lusa o responsável do museu Rodrigo Ardiles, no Canadá há dois anos, proveniente de Valeparaíso (Chile).

O Museu ao Ar Livre da Dundas West, tem a sua abertura prevista para março de 2019, e vai ficar dotado numa fase inicial com 20 graffitis, desenhados por artistas sul-americanos nas paredes dos edifícios do 'Little Portugal' de Toronto, entre as avenidas Ossington e Lansdowne.