Actualidade

O investigador Constantino Xavier defendeu hoje que Portugal deve incentivar a aproximação da Índia à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e facilitar a sua adesão como país observador para aumentar a presença do país asiático no espaço lusófono.

"A Índia já estabeleceu projetos muitos interessantes com o Governo francês e é importante que faça o mesmo com Portugal. Neste âmbito, é muito importante que Portugal incentive a Índia a juntar-se como membro observador da CPLP. Faz pouco sentido a Índia ficar de fora, ainda tem falantes de português e tem longas ligações históricas com o mundo lusófono", sublinhou o investigador da Brookings Índia, um instituto de pesquisa independente sediado em Nova Deli.

Para Constantino Xavier, Portugal "deve diversificar as suas parcerias" em vez de se retrair no espaço lusófono e deve apostar na revitalização da CPLP.