CP diz que 87% dos comboios circularam normalmente até às 08

A CP - Comboios de Portugal disse que 87% dos comboios circularam normalmente até às 08:00, com os restantes a registarem perturbações devido ao impacto da greve com início agendado para as 12:00 de hoje.

Fonte oficial da empresa disse à agência Lusa que, até às 08:00, "em 256 comboios realizaram-se 223", sendo que os impactos da greve, que se prolonga até terça-feira, dos trabalhadores comerciais da CP, registaram-se em 13% das ligações.

Os trabalhadores comerciais da CP estão em greve contra o que dizem ser o incumprimento do Governo no que se refere à contratação de quase 90 operacionais.