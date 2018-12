Actualidade

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) garantiu hoje que as lojas e hipermercados estão a funcionar "com normalidade", apesar da greve convocada pelos sindicatos para a véspera de Natal.

"Apesar da greve convocada pelos sindicatos para este dia 24 de dezembro, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) e os seus associados garantem o normal funcionamento dos hipermercados, supermercados e lojas de retalho não alimentar/especializado", refere a associação em comunicado.

A APED relembra que está a decorrer, em sede própria, a negociação dos termos e condições do Contrato Coletivo de Trabalho e lamenta que esta greve "aconteça quando foi já demonstrada de forma ativa a vontade da associação em contribuir para a valorização e dignificação dos colaboradores do setor, tendo já apresentado aos sindicatos soluções concretas ao longo do período de negociação que de resto, ainda está em curso".