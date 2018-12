Actualidade

A bolsa de Lisboa fechou hoje em queda, pela terceira sessão consecutiva, com o índice PSI20 a perder 0,21% para 4.640,14 pontos, numa sessão mais curta do que habitual e seguindo a tendência dos congéneres europeus.

Doze das 18 cotadas do PSI20 ficaram em terreno negativo, quatro subiram e duas ficaram inalteradas, com os pesos pesados Jerónimo Martins, EDP e BCP a pressionarem as negociações com perdas em torno dos 1%.

A bolsa encerrou às 13:00 devido às comemorações do Natal e só voltará a abrir a 27 de dezembro (quinta-feira).