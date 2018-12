Actualidade

A Urgência da Maternidade Alfredo da Costa (MAC), em Lisboa, está hoje e na terça-feira em funcionamento mas apenas os casos urgentes ficarão naquela unidade de saúde, os restantes serão reencaminhados para outros hospitais.

"A urgência está aberta, só se for algum caso em que o parto não seja urgente será encaminhado para outro hospital. As senhoras podem vir, serão observadas na Maternidade, depois da análise da sua situação, será decidido o que fazer. Se não for urgente, se não for iminente o parto, será encaminhado para outra unidade, no âmbito da rede do Serviço Nacional de Saúde (SNS)", disse à Lusa fonte oficial do Centro Hospital de Lisboa Central.

A mesma fonte oficial do Centro Hospital de Lisboa Central, que integra a MAC, confirmou a notícia avançada pelo jornal i, de que está apenas um anestesista ao serviço, tanto hoje como na terça-feira.