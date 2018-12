Indonésia/Tsunami

A Cáritas Portuguesa anunciou hoje ter disponibilizado 15 mil euros de receitas próprias para um apoio de emergência às famílias das vítimas do tsunami na Indonésia, que no sábado provocou pelo menos 373 mortos e mais de 1.400 feridos.

"A Cáritas Portuguesa disponibilizou de imediato o valor de 15.000 euros de receitas próprias, para apoio de emergência, através da Caritas Internationalis. Além desta verba, foi aberta a conta solidária 'Cáritas ajuda as vítimas do tsunami', com o IBAN PT50 0036 0324 9910 0019 2847 6 (Montepio) e a verba angariada destina-se a apoiar as famílias atingidas por esta calamidade", sublinha, um comunicado.

Na nota, a Cáritas salienta que "responde, desta forma, ao apelo deixado pelo papa Francisco".