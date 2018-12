Actualidade

O condicionamento das urgências da Maternidade Alfredo da Costa (MAC) devido ao "défice de anestesistas" é uma situação inédita, de acordo com a diretora daquele serviço, que apela à tranquilidade das grávidas, pois poderão ser reencaminhadas para outros hospitais.

"Há escassez de recursos humanos, nomeadamente, muito sentidos ao nível da anestesia. Obviamente não é uma situação desejável, nunca tinha acontecido desta forma, mas o que é facto é que, felizmente, no Serviço Nacional de Saúde funcionamos em rede e as grávidas podem estar tranquilas que será assegurado o atendimento e o internamento noutros hospitais", afirmou Clara Soares à RTP.

Ocorreram sete partos na MAC entre as 00:00 e as 14:00 de hoje, disse à Lusa fonte oficial do Centro Hospitalar de Lisboa Central, que integra a maternidade.