O avançado brasileiro Luiz Phellype, melhor marcador da II Liga de futebol, assinou hoje um contrato válido por cinco temporadas e meia com o Sporting, anunciou o clube 'leonino'.

"A Sporting SAD informa que chegou a acordo com o Paços de Ferreira, para a aquisição do passe do jogador Luiz Phellype", lê-se no comunicado divulgado no sítio oficial do Sporting na Internet, acrescentando que o avançado, de 25 anos, "assinou um contrato válido até 2024, com uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros".

Luiz Phellype é o melhor marcador da II Liga, com nove golos, três dos quais obtidos no domingo, na goleada dos pacenses no terreno do Académico de Viseu (4-0), em jogo da 13.ª jornada.