CP diz que 67% dos comboios circularam até às 15

A CP - Comboios de Portugal afirmou hoje que 67% dos comboios circularam normalmente até às 15:00, enquanto o sindicato da revisão indicou que só os serviços mínimos estão a ser cumpridos neste primeiro dia de greve.

De acordo com os números da empresa, de 756 comboios programados para o período entre as 00:00 e as 15:00 de hoje, circularam 504, com o maior impacto a registar-se nos comboios de longo curso, em que apenas 47% dos comboios se realizaram.

No serviço regional circularam 69% dos comboios previstos, enquanto nos urbanos Lisboa teve 66% dos comboios e o Porto 68%.