Actualidade

A governadora do estado mexicano de Puebla, a primeira mulher a ocupar o cargo, e o marido, ex-governador do mesmo estado, morreram na segunda-feira na sequência de um acidente de helicóptero, informaram as autoridades.

Martha Erika Alonso, a primeira governadora daquele estado central do México, tinha tomado posse há dez dias, meses depois de uma batalha jurídica devido ao resultado das eleições, em julho.

O marido, Rafael Moreno Valle Rosas, com aspirações presidenciais, governou o mesmo estado entre 2010 e finais de 2016. Atualmente ocupava o cargo de senador do Partido de Ação Nacional.