Indonésia/Tsunami

As autoridades indonésias elevaram hoje para 420 o número de mortos na sequência do tsunami que atingiu no sábado a Indonésia, onde continuam em marcha as operações de resgaste para encontrar 128 desaparecidos.

O último balanço das autoridades apontava para 373 mortos e 1.459 feridos. Milhares de pessoas ficaram sem casa.

O tsunami ocorreu no sábado à noite, no Estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra. Os cientistas acreditam que foi provocado pelo deslizamento submarino de terra, causado pela erupção do vulcão Anak Krakatau.