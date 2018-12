Eleições/RDCongo

Os líderes dos países da região dos Grandes Lagos africanos reúnem-se na quarta-feira em Brazzaville numa cimeira destinada a analisar a situação política no centro do continente africano, nomeadamente o processo eleitoral na República Democrática do Congo.

De acordo com uma nota de imprensa da Casa Civil do Presidente da República de Angola enviada hoje à agência Lusa, em Luanda, esta cimeira é uma iniciativa do chefe de Estado da República do Congo e presidente em exercício da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos (CIRGL), Denis Sassou Nguesso.

O Presidente de Angola, João Lourenço, é um dos chefes de Estado que marca presença nesta cimeira, que vai decorrer na capital da República do Congo, indicou a Casa Civil, na mesma nota.