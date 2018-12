Actualidade

O ataque de hoje contra o Ministério dos Negócios Estrangeiros líbio fez três mortos e 21 feridos, segundo um novo balanço das autoridades líbias.

A missão da Organização das Nações Unidas (ONU) na Líbia (Manul) e a embaixada britânica já condenaram o ataque terrorista, levado a cabo por três homens que morreram na operação.

Durante a tarde, uma viatura armadilhada explodiu perto do edifício do ministério, o que levou as forças de segurança a dirigirem-se para o local.