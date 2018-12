Menos de um quinto dos comboios programados pela CP circularam até às 18

Noventa e quatro comboios da CP circularam hoje entre as 00:00 e as 18:00, quando o número de viagens programadas para este período era de 517, devido à greve na empresa, informou hoje a transportadora.

Dos 94 comboios (que correspondem a menos de um quinto do total programado), 84 eram relativos aos serviços mínimos decretados pelo tribunal arbitral para os serviços urbanos de Lisboa e Porto, indicou a CP - Comboios de Portugal em comunicado.

"No contexto das dificuldades decorrentes desta greve, a CP tem envidado todos os esforços para conseguir disponibilizar as soluções de transporte possíveis aos seus clientes e lamenta os impactos que esta paralisação provocou na vida de todos quantos recorrem aos comboios para as suas deslocações, de trabalho ou de lazer", acrescentou.