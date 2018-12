Actualidade

A adesão à greve dos funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) ronda os 80%, segundo dados provisórios do sindicato, que criticou os baixos salários dos funcionários do serviço documental, em média de 600 euros líquidos.

Os números do primeiro dia de greve dos funcionários do serviço documental "ainda não são definitivos, até porque há pessoas de férias, mas as nossas estimativas são de uma adesão de 80%", disse à Lusa a presidente do Sindicato dos Funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SinSEF), Manuela Niza.

"A greve está a ter uma forte adesão no atendimento ao público. Nos serviços da avenida António Augusto Aguiar, por exemplo, são os mediadores culturais que estão a fazer o atendimento ao público", acrescentou Manuela Niza, sublinhando que está "imensa gente à porta" daquele serviço do SEF situado em Lisboa, onde "as marcações estão a ser reagendadas e os processos estão parados".