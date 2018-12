Actualidade

Cristiano Ronaldo, quatro vezes vencedor do prémio de melhor futebolista do ano, e Jorge Mendes, sete vezes o melhor agente, são os portugueses candidatos aos Globe Soccer Awards de 2018.

O capitão da seleção portuguesa, que no último defeso trocou o Real Madrid pela Juventus, concorre ao título de melhor jogador do ano com os franceses campeões mundiais Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) e Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain).

Cristiano Ronaldo já venceu em 2011, 2014, 2016 e 2017 o prémio para o melhor futebolista do ano, atribuído desde 2011 pela associação europeia de empresários de futebol (EFAA) e a associação europeia de clubes (ECA).