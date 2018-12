Actualidade

A greve dos trabalhadores dos Registos e Notariado registou hoje "uma adesão de 90%", segundo o sindicato do setor, criticando aspetos da revisão da legislação laboral proposta pelo Governo e um "défice de 1.500 trabalhadores".

"O descontentamento dos trabalhadores é enorme e isso reflete-se na adesão a esta greve, que até este momento é de 90% do universo total dos trabalhadores", disse no Porto aos jornalistas o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado (STRN), Arménio Maximino.

De acordo com o sindicalista, a paralisação que começou hoje e se prolonga até sexta-feira deve-se à discordância com "cinco diplomas" da revisão legislativa do setor proposta pelo Governo e a "reivindicação de "critérios objetivos e transparentes para todos os trabalhadores".