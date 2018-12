Actualidade

Pelo menos 13 militares e um polícia nigerianos morreram na segunda-feira na sequência de uma emboscada levada a cabo por alegados elementos do grupo 'jihadista' Boko Haram no nordeste da Nigéria, declararam hoje as Forças Armadas da Nigéria.

Uma coluna militar, que se deslocava de Maiduguri, capital do estado de Borno, para Damaturu, no estado de Yobe, foi atacada na tarde de segunda-feira e os soldados "foram abatidos pelos 'terroristas' do Boko Haram, que lhe moveram a emboscada", explicaram as Forças Armadas da Nigéira, em comunicado.

"Infelizmente, 13 dos nossos homens e um agente da polícia (...) pagaram com a vida", lê-se no comunicado do porta-voz das Forças Armadas para a região do nordeste, o coronel Onyema Nwachukwu.