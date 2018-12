Actualidade

Uma mulher de 94 anos morreu hoje numa habitação na Rua do Salitre, em Lisboa, na qual deflagrou um incêndio a meio da manhã, disse à Lusa fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.

De acordo com a mesma fonte, o alarme para o incêndio urbano num quarto andar do número 179 da rua do Salitre, foi dado pelas 11:35.

Após extinto o incêndio, que terá tido início da sala propagando-se depois às restantes divisões, as autoridades encontraram o corpo de uma mulher já cadáver, que não se encontrava carbonizado, desconhecendo-se se terá inalado fumos ou sido vítima de doença súbita.