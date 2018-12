Actualidade

A federação guineense de futebol anunciou hoje, em comunicado, que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, realiza uma visita dois dias à Guiné-Bissau em 07 janeiro de 2019.

Infantino, eleito em 2016, desloca-se à Guiné-Bissau a convite do presidente da federação guineense de futebol, Manuel Lopes (vulgo Manelinho), indicou à Lusa fonte da instituição.

O programa da visita ainda está a ser elaborado, mas a federação guineense pretende ver o líder da FIFA a reunir-se com as autoridades políticas, nomeadamente com o presidente do país, José Mário Vaz, com o primeiro-ministro, Aristides Gomes, e com o secretário de Estado do Desporto, Florentino Dias.