O festival Geada, que decorre em Miranda do Douro, na sexta-feira e no sábado, promete aquecer o ambiente com um conjunto de iniciativas que incluem música tradicional, danças dos pauliteiros e o contacto com a língua mirandesa.

"O festival Geada tenta dar a conhecer ao exterior as tradições e os aspetos mais marcantes da cultura do planalto mirandês, em tempos de Solstício de Inverno", disse hoje à agência Lusa, Sérgio Vaz que está ligado à organização do festival.

Este festival tem um mote que assenta na máxima "Bamos derretir l caraimbelo!", uma expressão em língua mirandesa que se pode traduzir para português como "vamos derreter o gelo". Esta é uma das imagens de marca do festival que acontece nos últimos dias de cada ano e que junta algumas centenas de jovens num encontro tipicamente de inverno.