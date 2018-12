Actualidade

O Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI) diz que a greve de hoje no setor, que se prolonga até 31 de dezembro, afetou "a maioria" das repartições de finanças e alfândegas, com encerramentos ou funcionamento com poucos funcionários.

"Em geral, desde Viana de Castelo até ao Algarve, o reporte que temos é que a esmagadora maioria dos serviços estão encerrados e os que estão abertos têm pouco pessoal", afirmou o presidente do STI, Paulo Ralha, à Lusa.

O sindicalista disse a adesão à greve, no primeiro de seis dias do protesto, estar a "corresponder às suas expectativas", mostrando o descontentamento dos funcionários dos impostos face ao atraso na negociação das carreiras com o Governo.