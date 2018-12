Actualidade

Vinte e duas bandas juntaram-se num CD, com alguns inéditos, para apoiar o festival de surf e música Gliding Barnacles, na Figueira da Foz, cujas instalações foram afetadas pela tempestade Leslie, em outubro.

O CD, intitulado "A Date With Gliding Barnacles", junta 22 bandas e artistas, muitos deles já conhecidos do festival, encontrando-se nomes como The Parkinsons, 800 Gondomar, FUGLY, Ghost Hunt ou Moon Preachers, informou à agência Lusa o responsável pela editora Lux Records, Rui Ferreira.

Numa iniciativa dinamizada pelo músico Victor Torpedo (Tédio Boys, The Parkinsons, Tiguana Bibles), encontra-se um inédito dos D3O, "Babe" (que ficou de fora do álbum "Exposed), e a primeira gravação num disco dos From Atomic, "Heaven's Bless".