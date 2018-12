Ébola

O número de mortos por contaminação de Ébola nas províncias de Kivu Norte e Ituri, no leste da República Democrática do Congo, desde 01 de agosto, aumentou para 354, segundo dados de 24 deste mês do Ministério da Saúde congolês.

O Ministério da Saúde da República Democrática do Congo (RDCongo) indicou que as localidades com mais mortes desde que foi declarada esta epidemia foram Beni, Mabalako, Katwa e Kalunguta, na província de Kivu Norte, e Mandima, em Ituri.

Comparativamente com os dados de 18 de dezembro, da Organização Mundial de Saúde (OMS), morreram mais 29 pessoas até à passada segunda-feira.