Actualidade

A intervenção do Estado no Banco Angolano de Negócios e Comércio (BANC), iniciada a 26 de junho devido à sua situação patrimonial e de liquidez, vai ser prorrogada por 90 dias, anunciou hoje o Banco Nacional de Angola.

Num comunicado enviado à Lusa, o banco central angolano anunciou que, também hoje, por decisão do Conselho de Administração, foi aprovada a prorrogação do mandato de dois dos três administradores provisórios encarregues de coordenar a implementação das medidas extraordinárias naquele banco privado, bem como apreciado o relatório preliminar sobre a situação patrimonial do BANC.

Em 26 de junho, o BNA revelara que iniciaria "medidas de saneamento" no BANC por seis meses, período que hoje chegava ao fim.