Actualidade

A freguesia do Lumiar, no concelho de Lisboa, e a cidade de Odivelas vão dispor a partir de quinta-feira de novas Unidades de Saúde Familiar (USF), anunciou hoje a Administração Regional de Saúde.

Em causa estão a USF D. Amélia de Portugal, situada no Lumiar (Lisboa) e a USF Mosteiro, situada no concelho vizinho de Odivelas, segundo informa, em comunicado, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).

A USF D. Amélia de Portugal, integrada no Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Lisboa Norte, vai servir cerca de 12.250 utentes e será constituída por sete médicos de família, sete enfermeiros e cinco secretários clínicos.