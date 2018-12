Actualidade

Os futebolistas Francisco Geraldes e Luiz Phellype, os primeiros reforços de 'inverno' do Sporting, realizaram hoje o primeiro treino com a camisola dos 'leões', numa sessão aberta ao público e de cariz solidário.

"Sempre foi esta a minha intenção. Venho com vontade enorme de ajudar o plantel. Sempre quis singrar com esta camisola e agora não é exceção", afirmou Francisco Geraldes aos jornalistas, após o treino aberto no Estádio de Alvalade, ao qual assistiram 3.100 adeptos.

O médio, de 23 anos, que regressa ao emblema lisboeta após meia época de cedência aos alemães do Eintracht de Frankfurt, não quis abordar as razões que o levaram a sair de Alvalade ainda com José Peseiro ao comando e elogiou as ideias do novo técnico Marcel Keizer.