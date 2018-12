Actualidade

Um retrato crítico da sociedade vitoriana é como Ricardo Neves-Neves define "Alice no País das Maravilhas", que o ator e encenador adaptou da obra de Lewis Carroll e que hoje se estreia no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

Adaptado a partir da obra homónima do escritor britânico, publicada em 1865, "Alice no País das Maravilhas" que Ricardo Neves-Neves e Maria João Luís encenam agora é, contudo, uma dramaturgia adaptada desta obra e que vai buscar muita ação à que lhe sucede, "Alice do Outro Lado do Espelho".

"Queríamos uma personagem menos cândida, mais 'maria-rapaz', mais pespineta e isso influenciou muito o ponto de partida da adaptação", afirmou à Lusa Ricardo Neves-Neves, à margem de um ensaio da peça, para a imprensa.