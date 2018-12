Actualidade

Dois condenados à morte foram enforcados hoje no Japão, elevando para 15 as execuções este ano, o maior número registado desde 1993, confirmou hoje o ministro da Justiça, Takashi Yamashita, em conferência de imprensa.

As duas execuções de hoje somam-se às dos 13 membros da seita Verdade Suprema, responsáveis pelo ataque mortal com gás sarin em 1995 no metro de Tóquio, cuja pena de morte foi também aplicada em 2018.

Os condenados Keizo Kawamura, de 60 anos, e Hiroya Suemori, de 67, estrangularam fatalmente em 1998 o proprietário de uma empresa de investimento e um empregado. As suas sentenças tinham sido confirmadas em 2004.