Actualidade

Um tribunal da província de Liaoning, nordeste da China, vai julgar no próximo sábado um cidadão canadiano, acusado de tráfico de droga, num período de crescente tensão com o Canadá, que deteve uma importante executiva chinesa.

Segundo um comunicado publicado no portal oficial do Tribunal Popular Superior de Liaoning, o julgamento de Robert Lloyd Schellenberg vai ocorrer no sábado à tarde na China.

A imprensa local refere que Schellenberg foi detido na posse de uma "quantidade surpreendente" de droga, mas não detalhou qual o tipo de droga ou a quantidade específica.