Actualidade

Uma pessoa morreu e três ficaram gravemente feridas nos 176 acidentes registados pela GNR no último dia da operação "Natal Tranquilo", segundo dados da corporação.

De acordo com os dados registados entre as 00:00 e as 24:00 de quarta-feira, o último dia da operação "Natal Tranquilo", houve ainda 44 feridos ligeiros nos acidentes ocorridos nas estradas sob jurisdição da GNR.

A operação "Natal Tranquilo" decorreu entre as 21:00 da passada sexta-feira e terminou às 24:00 de quarta-feira.