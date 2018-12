Actualidade

Os lucros da indústria na China registaram uma queda homóloga de 1,8%, em novembro, o primeiro registo negativo desde 2015, acompanhando a tendência registada noutros indicadores económicos do país, face às disputas comerciais com Washington.

Segundo o Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) chinês, os lucros ascenderam a 594.800 milhões de yuanes (75.840 milhões de euros), em novembro, uma queda de 3,6%, face ao mês anterior.

Nos primeiros onze meses do ano, os lucros totais das firmas industriais da China fixaram-se em 6,17 biliões de yuan (784.516 milhões de euros), 11,8% mais do que no mesmo período do ano passado.