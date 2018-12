Actualidade

O ano de 2019 vai trazer mudanças na liderança de algumas das maiores empresas em Portugal, como a Sonae, a Semapa ou o Santander Totta.

A passagem de 'testemunho' de Paulo Azevedo para a irmã, Cláudia Azevedo, que irá assumir a presidência executiva da Sonae em 2019, é um dos destaques do ano.

Na Semapa, Heinz-Peter Elstrodt passa a presidente do Conselho de Administração e, no Santander Totta, António Vieira Monteiro deixa a presidência executiva e passa a 'chairman' (presidente do Conselho de Administração) do banco.