Actualidade

Mais de 200 pessoas foram detidas e mais de 6.900 infrações detetadas durante a operação "Natal Tranquilo", que decorreu entre os dias 21 e 26 deste mês nas estradas sob jurisdição da GNR, revelou a corporação.

Segundo indica a GNR em comunicado, na operação deste ano, que durou mais um dia do que a do ano passado, foram feitas 218 detenções e detetadas 6.912 infrações, das quais 304 por condução sob a influência do álcool e, entre estas, 144 com taxa crime igual ou superior a 1,2 gramas/litro.

Neste período foram detidas 25 pessoas por conduzirem sem habilitação legal, detetadas 4.079 infrações por excesso de velocidade, 408 por falta de inspeção periódica e 263 por anomalias nos sistemas de iluminação ou sinalização do veículo.